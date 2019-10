Das Eich hat einen Zusatztermin

Aufgrund der großen Nachfrage ist der erste Termin am 14. November mit dem fränkischen Komödianten und Musiker Das Eich in der Kleinkunstreihe "Coburg lacht!" bereits ausverkauft. Doch nun gibt es einen Zusatztermin, es ist Freitag, 22. November, ab 20 Uhr im Münchner Hofbräu. Das teilt der Veranstalter, die Agentur Streckenbach, Ebersdorf bei Coburg, mit. Stefan Eichner aus Kulmbach kommt mit seinem neuen Comedy-Programm "Fürchtet Eich nicht!". Das Eich und wird in seinem brandneuen Programm den alltäglichen Wahnsinn einmal mehr, gemeinsam mit seinem Publikum, weglachen und -singen. Karten gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a. red