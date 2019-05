Das Ehepaar Will feierte die "Diamantene"

Diamantene Hochzeit feierten am gestrigen Freitag in Rudendorf Karl-Heinz Will und seine Frau Melitta, eine geborene Studtrucker. Dem Jubelpaar gratulierten ein Sohn und eine Tochter sowie vier Enkel und zwei Urenkel. Die Glückwünsche des Landkreises Haßberge überbrachte der stellvertretende Landrat Michael Ziegler und die der Gemeinde Ebelsbach der Bürgermeister Walter Ziegler.

Beide sind Rudendorfer Urgewächse und gingen dort in die Schule. Karl-Heinz Will wollte ursprünglich Konditor lernen, aber der Vater drängte darauf, dass sein Sohn in der Landwirtschaft und vor allem in der Feldschmiede mithalf. Hier verkauften sie Pflüge an die Bauern, dengelten die Pflugscharen, was damals eine anstrengende Arbeit war, und schmiedeten weitere Teile.

Nach einiger Zeit ist er dann doch in die Fabrik gegangen, zur Firma Kugelfischer nach Ebern, wo er als Werkzeugfräser tätig war. Dort hat er mit einem Stundenlohn von 99 Pfennig angefangen. Als die Rollenabteilung nach Eltmann wechselte, hat der Jubilar den Wechsel mit vollzogen und ist dann bis zu seinem Renteneintritt 35 Jahre bei der Firma gewesen. Natürlich hat er manchmal auch im elterlichen Betrieb ausgeholfen, den inzwischen der jüngere Bruder übernommen hatte. Und mehr als Hobby hat er sogar Heizungen installiert. Bürgermeister Walter Ziegler lobte in diesem Zusammenhang seinen Einsatz bei der Sanierung der alten Schule mit Umbau zu einem Dorfgemeinschaftshaus für die Vereine. Dabei hatte Will den Einbau der Heizung vorgenommen.

Ehefrau Melitta Will hat den Beruf einer Schneiderin im Nachbarort Lußberg erlernt, und zwar in einer Herrenschneiderei. Nach ihrer Lehre hat sie mehr für die Verwandtschaft sowie Bekannte geschneidert; allerdings war das mehr Damenmode. Zehn Jahre hat sie auch noch bei der Firma Kugelfischer in Eltmann gearbeitet.

Beide haben sich in Rudendorf und in der Kirchengemeinde engagiert. Beide sangen im Kirchenchor von Gleisenau und Karl-Heinz Will war Mitglied im Kirchenvorstand. Außerdem wirkte er im Wander- und im Kriegerverein.

Nun gilt ihre Hauptarbeit dem Haus und vor allem dem Garten. Der Jubilar schaut gerne die Fußballspiele des SC Lußberg-Rudendorf an oder spielt Schafkopf. Ehefrau Melitta Will geht gerne zu den monatlichen Veranstaltungen des Mütterkreises in der alten Schule. gg