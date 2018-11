Das Ehepaar Weber ist dankbar für 60 gemeinsame Jahre

Ihre diamantene Hochzeit feierten Hilde und Herbert Weber. Zufrieden und dankbar schauen sie auf die 60 Jahre zurück, die sie gemeinsam erleben durften. "Wir sind dankbar und froh, dass wir diesen Tag feiern konnten", fasst Hilde Weber dieses besondere Ereignis zusammen.

Im Jahr 1958 heirateten beide im selbst gebauten Haus im Redwitzer Weg, wo sie heute noch wohnen. Der Ehe entstammen vier Kinder, die alle in der Ortschaft oder in der näheren Umgebung wohnen. Weiter zählen zur Großfamilie neun Enkelkinder und zwei Urenkelkinder.

Aufgrund der kurzen Wege kommt die Familie oft zusammen und genießt das Beisammensein. Herbert und Hilde Weber genießen diese Momente und freuen sich mit ihren Kindern.

Christuskirche mitgebaut

Das Leben der beiden war von Arbeit geprägt. Auch am Bau der Christuskirche in der Ortschaft hatte Herbert Weber großen Anteil. Ein großes Hobby war der Garten, den beide gemeinsam gehegt und gepflegt haben. Jetzt haben sie sich von der Gartenarbeit zurückgezogen und genießen ihren Garten von der Bank aus. Die Arbeit haben die Kinder übernommen, die nun gerne zeigen und anwenden, was sie von ihren Eltern gelernt haben. "Die können das und machen das gut", lobt Herbert Weber.

Das Jubelpaar fühlt sich in Unterlangenstadt wohl und heimisch. Sie haben sich in die Dorfgemeinschaft eingebracht und sind Mitglied beim Gesangverein "Liederhort", beim Obst- und Gartenbauverein und beim Imkerverein wie auch bei der freiwilligen Feuerwehr und beim Kapellenbauverein. Bei den Veranstaltungen und Festen waren und sind beide immer gern gesehene Gäste. Welche Wertschätzung ihnen entgegengebracht wird, stellten die Vertreter der jeweiligen Ortsvereine unter Beweis, die zum Gratulieren kamen. Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Christian Mrosek.

Groß ist das Gottvertrauen des Ehepaares und so wurden auch Hürden, die das Leben ihnen stellte, gemeinsam gemeistert. Der Rückblick erfasst ein erfülltes Leben, auf das sie gern und zufrieden schauen. Am Abend wurde in der Christuskirche ein Gottesdienst gefeiert, in dem Pfarrer Daniel Steffen Schwarz das Jubelpaar in den Mittelpunkt stellte. red