Das ehemalige Schulhaus Birkenreuth

Am Dienstag, 26. November, 18.30 Uhr, findet im Rathaus in Muggendorf eine Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Zu den Tagesordnungspunkten zählen ein Antrag auf Nutzungsänderung, Umbau und Sanierung des ehemaligen Schulhauses in Birkenreuth zu Vereinsräumen, die Meldung von Landschaftspflegemaßnahmen für das Jahr 2020 an den Landschaftspflegeverband Forchheim sowie die Anpassung der Einleitungsgebühr und Einführung einer Grundgebühr der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung. red