Das EG informiert

Das Eichendorff-Gymnasium Bamberg, sprachliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium für Mädchen mit dem Angebot einer offenen Ganztagsschule in der Kloster-Langheim-Straße 10, lädt am Freitag, 15. März, von 17 bis 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen, die zum Schuljahr 2019/2020 an ein Gymnasium übertreten wollen, und deren Eltern. Ab 17 Uhr besteht für die Eltern die Möglichkeit, sich an Infoständen bei den einzelnen Fachschaften zu informieren. Um 17.30 Uhr erhalten die Eltern durch die Schulleiterin Brigitte Kaiser in der Turnhalle nähere Auskünfte über Besonderheiten und allgemeine Zielsetzungen des Eichendorff-Gymnasiums sowie über das Übertrittsverfahren. Für die zukünftigen Gymnasiastinnen gibt es währenddessen unterschiedliche Mitmachaktionen. Anschließend werden Führungen durch das Schulhaus angeboten, so dass die Eltern auch einen Einblick in die räumlichen Gegebenheiten bekommen. Abgerundet wird das Programm um 19 Uhr durch kleine Präsentationen aus dem großen Bereich der Wahlfächer und den Mitmachaktionen. red