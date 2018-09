Das Eberner Hallenbad hat geöffnet

Das Freibad in Ebern ist seit Montag geschlossen und macht erst wieder im Mai 2019 auf. Geöffnet hat jedoch das Eberner Hallenbad, für das folgende Öffnungszeiten gelten: Montag von 17 bis 20 Uhr, Dienstag von 6.30 bis 7.45 Uhr, Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, Donnerstag von 6.30 bis 7.45 Uhr, Freitag von 18 bis 21 Uhr, Samstag von 12 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen sind im Internet unter www.ebern.de, unter der Telefonnummer 09531/94148560 und per E-Mail an hallenbad-ebern@landratsamt-hassberge.de oder an info@ebern.de erhältlich. Foto: Wankerl