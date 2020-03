Das E-Werk macht dicht

Aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf das Coronavirus hat das Kulturzentrum E-Werk am Freitag in Absprache mit der Stadt die komplette Schließung und Absage aller Veranstaltungen bis einschließlich 19. April beschlossen.

"Wir hoffen, damit einen Beitrag zu leisten, der dabei hilft, die weitere Verbreitung des Virus aufzuhalten bzw. zu verlangsamen. Auch wenn es uns extrem schwerfällt, sind wir uns intern einig, dass das die einzige derzeit angebrachte Konsequenz ist", erklärt Geschäftsführer Jan-Peter Dinger. Aufgrund der aktuellen Lage und der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen sind sich er und sein Kollege Bernd Urban sowie Programmleiter Holger Watzka einig: "Auch wenn es natürlich wehtut, ist die komplette Schließung die einzige Möglichkeit, unseren Beitrag in dieser Krise zu leisten."

Das Programm-Team des E-Werks arbeitet schon seit Tagen auf Hochtouren daran, für möglichst viele Veranstaltungen Ersatztermine zu finden. "Wir werden im Lauf der nächsten Tage alle unsere geplanten Veranstaltungen in diesem Zeitraum durcharbeiten und die Informationen zu jeder einzelnen Veranstaltung auf unserer Website www.e-werk.de veröffentlichen", erklärt Holger Watzka. "Das ist eine sehr aufwendige und komplizierte Angelegenheit. Deswegen bitten wir alle unsere Gäste um Verständnis und Geduld. Wir gehen davon aus, dass es für alle Konzerte und Lesungen Ersatztermine geben wird, für die die bereits gekauften Tickets auch ihre Gültigkeit behalten."

Und auch die beiden Geschäftsführer sind sich sicher: "Ohne Kultur ist das Leben mehr als arm, das werden wir alle in den nächsten Tagen und Wochen zu spüren bekommen. Aber jetzt geht es um eine Verantwortung unserer Gesellschaft gegenüber und schlicht und einfach darum, nicht das Leben unserer Mitmenschen, speziell der Risikogruppen, unnötig zu gefährden."

Umso mehr freut sich das Team des Kulturzentrums laut Pressemitteilung auf den Sommer und die geplanten Open-Air-Veranstaltungen auf der Kulturinsel Wöhrmühle. Und auch der Text auf der Homepage steht im Zeichen der Hoffnung auf bessere Zeiten. Dort heißt es: "Und nach der Krise rocken wir alle dann umso mehr zusammen." red