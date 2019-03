Das E.T.A. stellt sich vor

Das E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium lädt am Samstag, 23. März, ein zum Infotag für den Übertritt. Die Eltern erwartet zunächst ab 10 Uhr die Präsentation der Schule durch den Schulleiter in der oberen Turnhalle. Im Mittelpunkt wird die besondere Ausrichtung der Schule stehen. Anschließend haben die Eltern die Möglichkeit zu einem Rundgang über das Schulgelände. Zudem können sie sich in verschiedenen Themenräumen bei Lehrkräften über die Arbeit in einzelnen Fächern informieren. Die Mitarbeiter der Offenen Ganztagesschule informieren zudem in den neuen Räumlichkeiten. Die Kinder werden währenddessen von den Tutoren der Schule betreut und unternehmen einen Rundgang über das Schulgelände. Für die jüngeren Geschwister wird eine Betreuung eingerichtet. Die Veranstaltung endet gegen 12 Uhr. Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit für die angehenden E.T.A.ler, einen Spiel- und Sportparcour in der Turnhalle zu durchlaufen. red