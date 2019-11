Das dritte Auswärtsspiel für den PSV

Das dritte Auswärtsspiel in Folge steht für die Kegler des PSV Franken Neustadt in der 2. Bundesliga DCU auf dem Plan. Diesmal gastieren die Puppenstädter am Samstag ab 12 Uhr beim SV Geraberg (4. /6:4) und haben nach der bitteren Pleite in Zöllnitz die nächste harte Nuss zu knacken.

2. DCU-Bundesliga

SV Geraberg - PSV Franken Neustadt

"Die Niederlage zuletzt haben wir abgehakt und der Blick geht nach vorne. Im Sport gibt es immer wieder diese Tage, bei denen einfach nichts zusammenläuft, aber wir und insbesondere ich arbeiten weiter und es kommen auch wieder andere Tage", Jürgen Bieberbach wirkt verständlicherweise zerknirscht nach der vermeidbaren Niederlage in Zöllnitz und trauert der vergebenen Chance nach, das Spiel nicht zugemacht zu haben.

Am Samstag hat das PSV-Sextett die Möglichkeit wieder in die Erfolgsspur zu finden. Jedoch wird auch das eine schwere Nummer, denn der SV Geraberg gewann seine drei bisherigen Heimspiele souverän und zeigte mit Leistungen jenseits der 5700 absolute Top-Ergebnisse. Gleich vier Spieler haben über 970 Heimschnitt. Natürlich zeigt das auch die Bahnqualität, aber für die meisten Franken ist es Neuland und daher schwer einzuschätzen.

Personell hat Jürgen Bieberbach wieder die sieben Akteure an Bord und tendiert diesmal dazu, dass Michael Lohrer auf die Bretter muss. Vor allem in der Mittelachse erhofft sich Bieberbach von sich und seinem Neffen eine deutliche Leistungssteigerung, denn mit Zahlen um die 900 wird man bei den Mannen um Florian Leihbecher nichts erben.

"Es wird sicher eine heiße Begegnung, denn die beste Heimmannschaft trifft auf die schnittstärkste Auswärtsmannschaft", freut sich Michael Moosburger auf das Match und verspricht den Neustadter Schlachtenbummlern: "Wir werden eine kampfstarke Leistung abrufen und dem Gegner ein intensives Duell liefern."

Die Aufgebote

PSV Franken Neustadt: Michael Moosburger (Auswärtsschnitt 924), Sascha Hammer (935), Jürgen Bieberbach (900), Bastian Bieberbach (924), Jochen Geiger (879) Michael Lohrer (894), Dietmar Gäbelein (957).

SV Geraberg: Matthias Röser (Heimschnitt 971), Steven Eißer (981), Tino Roepke (941), Michael Weidner (956), Florian Leihbecher (980), Tino Perit (979), Andre Böhm, Tom Burger. nh