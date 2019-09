Der Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom (NEP) steht am Dienstag, 17. September, zur Debatte bei der Sitzung des Gemeinderats. Außerdem geht es noch um die Beauftragung des Landschaftspflegeverbands mit der Konzeptentwicklung für kommunale Flächen in der Landschaft sowie die Einrichtung der digitalen Klassenzimmer ab Schuljahr 2019/2020 in der Johann-Gemmer-Grundschule. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Linde. red