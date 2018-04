Einen Informationsabend für die Schülereltern der 3. Klassen bietet die Grundschule am Mönchsturm in Hammelburg am Mittwoch, 18. April, an. Dabei gibt es einen Überblick über das differenzierte bayerische Schulwesen und die vielen Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Schule. sek