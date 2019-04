Das Diebesgut im Kinderwagen verstaut

Eine 26-jährige Syrerin entwendete Freitagmittag in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt verschiedene Waren im Wert von 140 Euro. Die Frau packte die Sachen in ihre Einkaufstasche und verstaute diese anschließend in ihrem Kinderwagen. Eine Verkäuferin beobachtete das Geschehen und hielt die Dame bis zum Eintreffen der Polizei fest.