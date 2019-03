Das DG informiert

Das DG entdecken: Dazu lädt das Dientzenhofer-Gymnasium am Donnerstag, 21. März, zum Informationsabend für die neuen Fünftklässler ein. Wie in den letzten Jahren bietet das neusprachliche und naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium eine zweigeteilte Veranstaltung an. Zunächst können sich ab 16 Uhr die Eltern mit ihren Kindern in Klassenzimmern und Fachräumen einen Überblick über die Aktivitäten der Fachschaften, die pädagogische Arbeit und die außerunterrichtlichen Projekte und Wettbewerbe verschaffen. In den Hallen erwarten sie zudem die Sportlehrer, die einen Einblick in ihr Angebot geben. Deshalb sei es gut, Sportsachen dabei zu haben.

Nach der zweistündigen Infomesse im Schulgebäude erläutert Schulleiterin Brigitte Cleary zusammen mit anderen Lehrkräften in der Sporthalle 2 das pädagogische Konzept, die Stundentafel und die weiteren Angebote wie Mittagsverpflegung und offene Ganztagsbetreuung. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei auch das spezifische Profil des Dientzenhofer-Gymnasiums; exemplarisch sind die I-Pad- und Sportklassen in der Mittelstufe und die sportfreundliche 5. Klasse zu nennen. Parallel dazu erfolgen für die Kinder Führungen, in denen sie einzelne Fächer erkunden und ihr möglicherweise neues schulisches Zuhause kennenlernen können. red