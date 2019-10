Das Derby ist eine klare Sache

Nichts Unerwartetes am Tag der Deutschen Einheit in der Kreisklasse Itzgrund: Die Fußballer des Tabellenführers SV Heilgersdorf bezwangen im Nachbarderby den SV Hafenpreppach (8.) mit 3:1. Der SVH muss seine Punkte woanders holen, was ihm bislang auch ganz gut gelang. Mit 1:3 musste sich die letztplatzierte SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II dem TSV Staffelstein II (15.) geschlagen geben.

Der 14. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Coburg 3 Itzgrund hält Auswärtsspiele parat: Der bislang erst einmal bezwungenen Tabellenführer SV Heilgersdorf will sich am Sonntag (15 Uhr) auch vom TSV Gleußen (10.) nicht aufhalten lassen. Der SV Hafenpreppach ist am heutigen Samstag (13 Uhr) bereits beim Ranglistenvierten SV Tambach gefordert - eine reizvolle Aufgabe. Wieder ein Kellerderby steht am Sonntag (15 Uhr) an, wenn die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II beim Tabellenvierzehnten TSV Rossach zu Gast ist. Gelingt der SG der zweiten Erfolg in dieser Saison der Kreisklasse? SV Heilgersdorf - SV Hafenpreppach 5:1 (2:0)

Eine in allen Mannschaftsteilen überzeugende Vorstellung lieferten die Heilgersdorfer ab, die das Derby klar dominierten, auch wenn sich die Hafenpreppacher nach besten Kräften gegen die drohende Niederlage stemmten, diese jedoch nicht verhindern konnten. Der SVH hatte nicht nur die größeren Spielanteile, sondern auch die klareren Einschussmöglichkeiten. Er hätte gut im zweiten Durchgang noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. - Tore: 1:0 Sebastian Steiner (7.), 2:0 Sascha Steiner (33.), 3:0 Patrick Süppel (56.), 4:0 Matthias Schmidt (60.), 4:1 Jonathan Hafenecker (73.), 5:1 Matthias Schmidt (83.). SG Eyrichshof/Ebern II - TSV Staffelstein 1:3 (0:2)

Ernüchterung bei der SG, die nach dem ersten Saison-"Dreier" in der letzten Woche in diesem Kellerderby eine verdiente Heimniederlage hinnehmen musste. Der TSV Staffelstein hatte spielerisch doch Vorteile und sorgte bereits in der ersten Viertelstunde mit Toren von Leo Geuß und Andi Schnapp mit dem 0:2 für eine Vorentscheidung. Der Gast war zumindest in diesem Spielabschnitt die bessere Mannschaft. In der 53. Minute erhöhte Zapf nach einen gelungenen Sololauf gar auf 0:3. Mit dem 1:3 durch Ali Yassin keimte zwar noch einmal etwas Hoffnung bei den Gastgebern auf, doch fehlte im Angriff ein Vollstrecker. di