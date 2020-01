Michael Memmel Das Duell der Landrats-Kandidaten ist entschieden - und so lautet der Endstand: Andreas Schwarz (SPD/16) kommt knapp vor Amtsinhaber Johann Kalb (CSU/14) ins Ziel. Deutlicher dahinter behauptet sich Bernd Fricke (Grüne/10) vor den gleichauf liegenden Bruno Kellner (FW/ÜWG/8) und Tobias Sieling (ÖDP/8). Als Schlusslicht, aber mit einem Achtungserfolg wartet Marco Strube (FDP/4) auf.

Keine Sorgen, Sie haben nicht gut sechs Wochen Wahlkampf verschlafen und sind am Tag nach der Wahl wieder zu sich gekommen. Nein, das war nur das Ergebnis bei unserem Landkreis-Dart. Dazu haben wir alle sechs Kandidaten bei den öffentlichen Interviews in den vergangenen Tagen genötigt. Sie mussten auf den Umriss des Kreises spickern und anschließend erraten, in welcher Gemeinde ihr Pfeil gelandet ist. Je kleiner die Kommune, umso mehr Punkte gab es, wenn der Ort richtig genannt wurde. Blamiert hat sich kein Bewerber - jeder konnte mindestens einen Treffer richtig zuordnen. Auf zwei Gemeinden brachten es allerdings nur Kalb und Schwarz.

Ob die Spick-Wahl auch ein Fingerzeig für die Stich-Wahl ist? Der 15. März wird zeigen, was das Dart-Orakel taugt.