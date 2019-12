Seit kurzem probt die Thuisbrunner Babblkistn wieder, um einen neuen Dreiakter den Theaterfreunden aus der Region zu präsentieren. Gespielt wird das Stück "Das Damenduell" des Autors Bernd Gombold in fränkischer Mundart.

Der Witwer Schorsch führt mit seinem Sohn Alfred einen Bauernhof. Leider lässt in der Männerwirtschaft der Haushalt sehr zu wünschen übrig. Eine Frau muss also her, was sich sehr schwierig gestaltet, da keiner von den beiden eine Frau will. Doch den Hof bekommt nur der, der als Erster heiratet.

Beide geben Heiratsanzeigen auf. Es melden sich zwei Mütter und zwei Töchter mit der Folge, dass ein Damenduell um die Gunst der Männer beginnt.

Gespielt wird im Hochzeitssaal des Schlossberghotels Weisel in Haidhof, und zwar am 31. Januar 2020, 1., 8., und 15. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 2., 9., und 16.Februar, jeweils um 16 Uhr. Karten im Vorverkauf für sieben Euro gibt es im Schlossberg-Hotel. red