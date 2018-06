Das Chips-Debakel

Michael Memmel



Wenn Deutschland bei der WM kickt, ruhen auch in der FT-Lokalredaktion die Tastaturen. Stattdessen kollektives Office-Viewing. Zum Spiel gegen Südkorea gestern brachte jeder Kollege eine Kleinigkeit mit - Getränke, Leberkäse, Knabberzeug. Und so ergab sich ein Chips-Orakel, das ein Debakel prophezeite. 2:1 für die Würze Asiens gegen den Kartoffel-Snack mit Toni-Kroos-Aufdruck. Oh weh! Chips-Tüten lügen nicht. Das schlechte Omen führte letztlich zu einem noch schlechteren Ergebnis. Und am Ende war dann Frustessen angesagt!