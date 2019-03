Das CG informiert

Das Clavius-Gymnasium lädt am Mittwoch, 20. März, zu seiner Informationsveranstaltung für am Übertritt ins Gymnasium interessierte Eltern und Schüler ein. Um 18.30 Uhr beginnt in der Turnhalle am Georgendamm die Vorstellung der Schule, insbesondere ihres naturwissenschaftlich-technologischen und ihres wirtschaftswissenschaftlichen Zweiges und ihres pädagogischen Konzeptes. Informiert wird zudem über das zusätzliche Sprachenangebot (spät beginnendes Spanisch) und über den Einsatz modernen Medien im Unterricht (Tablet-Klassen). Der Unterstufenbetreuer wird das pädagogische Konzept "Freude, Verständnis, Hilfe" und die Angebote für die ersten Jahre am Gymnasium vorstellen.

Die künftigen Gymnasiasten werden unterdessen im Clavius-Gymnasium von Lehrkräften und Mitgliedern der Schülermitverantwortung in Kleingruppen betreut und durch die neu gestalteten Unterrichtsräume geführt. Dort werden in den Fachräumen Musik, Sport, Chemie, Physik und Kunst mit praktischen Übungen Ausblicke auf die neuen Unterrichtsfächer gegeben und die Anwendung von Computern im Geographie- und Englischunterricht vorgeführt. Die jungen Besucher sind bereits ab 17.50 Uhr im CG an der Kapuzinerstraße willkommen.

Laut der Mitteilung der Schulverwaltung stehen Parkplätze auf dem Schulgelände leider nicht zur Verfügung. red