Knetzgau vor 11 Stunden

Das Bürgercafé in Knetzgau öffnet

Das Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 27. Juni, von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeit am Nachmittag entfällt, teilte das ehrenamtliche Café-Team in der Gemeinde Knetzgau...