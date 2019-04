Das BRK präsentiert sich beim Berufs-Informationstag

Bei den drei Erlanger Rotary-Clubs ist es Tradition, einen Berufs-Informationstag zu organisieren. Heuer waren die Acht- bis Zehntklässler der Mittel- und Realschulen in die Turnhalle der Realschule am Europakanal geladen, um sich ein Bild von der Vielfalt der Ausbildungsberufe zu machen. Gerne präsentierte sich auch wieder der BRK-Kreisverband Erlangen-Höchstadt mit einem Stand und informierte über die Ausbildungsmöglichkeiten beim Roten Kreuz, sei es in der stationären und ambulanten Altenpflege oder beim Rettungsdienst. red