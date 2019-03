Das Böhmische Bäderdreieck

Im Vormittagskreis der Volkshochschule Kronach wird Fred-J. Jansch am kommenden Donnerstag, 21. März, 9.30 Uhr, in einem Lichtbildervortrag die weltberühmten Böhmischen Bäder Franzensbad, Karlsbad und Marienbad vorstellen. Neben der Historie werden auch die Heilquellen und die touristischen Besonderheiten dieser Bäder Gegenstand des Vortrages sein. Dieser findet im Vortragsraum der Kreisbibliothek, Am Schulzentrum 1, statt. Gäste sind willkommen. red