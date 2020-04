Das Blasorchester Ebern sagt das für Juli geplante Kreismusikfest ab

janina reuter-schad Das Blasorchester in Ebern sagt das Kreismusikfest ab. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt auch das Jubiläumsfest des Musikvereins aus. Wer bereits Tickets gekauft hat, kann diese wieder zurückgeben.

Seit Monaten stecken die Mitglieder des Eberner Blasorchesters in den Vorbereitungen auf das große Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen. Plakate, Logos und Flyer wurden entworfen und verteilt, namhafte Musiker und Bands zur Unterhaltung der Gäste am großen Kreismusikfest, das vom 10. bis 13. Juli geplant war, wurden verpflichtet, und sämtliche Vereine aus der Umgebung wurden zum Festzug eingeladen. Vorstand, aktive Musiker und Mitglieder des Vereins wollten dieses Jubiläum gebührend feiern. Doch nach der Absage des Jubiläumskonzerts "Absolut Musik" und des Benefizkonzerts des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr - beide Konzerte hätten Ende März stattfinden sollen - muss das Blasorchester aufgrund der aktuellen Entwicklungen um die Corona-Pandemie nun auch das Kreismusikfest im Juli aus seinem Terminkalender streichen.

"Der Verein hatte bereits viel Zeit und Herzblut in die Planung und die Vorbereitungen der Feierlichkeiten gesteckt, um gemeinsam mit zahlreichen Gästen das Vereinsjubiläum zu feiern. Leider lässt die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen dem Festausschuss und der Vorstandschaft keine andere Wahl", bedauert Matthias Sperber, der Vorsitzende des Eberner Blasorchesters. Die Gesundheit aller Gäste, Musiker und Helfer habe jedoch höchste Priorität und dürfe unter keinen Umständen gefährdet werden. Das Blasorchester Ebern bittet um Verständnis für diese Entscheidung und hofft darauf, noch die Gelegenheit zu bekommen, gemeinsam mit vielen Freunden das Vereinsjubiläum nachfeiern zu können. Ob und in welcher Form dies möglich sein wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Wer bereits im Vorverkauf Karten für die "Innsbrucker Böhmische" oder "German Brass" am Kreismusikfest in Ebern erworben hat, kann diese wieder zurückgeben. Wer Tickets über www.eventim.de oder www.60-jahre-boe.de bestellt hat, wird von "eventim" über die Absage benachrichtigt und erhält sein Geld zurück. Wer Karten in einer "eventim"-Vorverkaufsstelle erworben hat, sollte schriftlich oder telefonisch den "eventim"-Kundenservice kontaktieren, um das Ticket zurückzugeben. Wer Tickets in der Buchhandlung "Leseinsel" in Ebern gekauft hat, kann sie dort ebenfalls zurückgeben und erhält das Geld zurück.

"Wir bedanken uns herzlich für die bereits zugesagte Unterstützung von Mitgliedern, Sponsoren und Freunden des Vereins für die geplanten Feierlichkeiten und hoffen, dass auch weiterhin alle dem Blasorchester Ebern treu bleiben", wünscht sich Matthias Sperber.