Das Biz erreicht Rekordausleihe

Das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt meldet ein Rekordjahr. 2019 war das beste Jahr seit Gründung der Bibliothek: die meisten Ausleihzahlen, die meisten Führungen, die meisten Veranstaltungen.

Ein tolles Ergebnis mit einem Rekord mit 191 019 Entleihungen wurde 2019 im Biz Haßfurt erzielt. Noch in keinem Jahr vorher wurde das Biz mit seinen Häusern am Marktplatz und am Dürerweg (Schulzentrum) in Haßfurt sowie den Außenstellen Riedbach und Aidhausen so stark genutzt. Dazu beigetragen hat auch die Franken-Onleihe mit dem Angebot, elektronisch Lektüre und Hörbücher aus dem Netz herunterzuladen.

Es wurde eine Ausleihesteigerung um 12 827 Entleihungen erzielt (7,2 Prozent), wie die Bücherei weiter schilderte. Das ist fast die durchschnittliche Summe eines ganzen Monats.

Die Kunden aus Haßfurt und dem ganzen Landkreis Haßberge lesen immer mehr. Sehr gut genutzt wurden auch die DVDs, die Hörbücher, die Konsolen und viele weitere Angebote wie Zeitungen und Zeitschriften mit über 100 Titeln. Gesamt würden die entliehenen Bücher und anderen Medien bei einer angenommenen Höhe von nur zwei Zentimetern je Exemplar einen Berg von über 3800 Metern erreichen, hat das Biz errechnet.

Beachtlich ist der Anstieg auf 3649 aktive Leser und Kunden, 96 mehr als im Jahr zuvor. Wurde hier jeder Kunde nur einmal gezählt, summieren sich die Besuche auf mehr als 154 000. Über 40 Mal hat damit jeder Leser das Biz im Jahr 2019 besucht.

Besonders gefreut haben sich alle Beteiligten von Schulzweckverband und Volkshochschule des Landkreises als jeweilige Träger über den Zustieg des Umweltbildungszentrums in Oberschleichach in den Kreis der Moewe-Bibliotheken. Bietet doch das Ubiz mit seinen naturkundlichen und umweltschutz-orientierten Beständen von über 3000 Titeln eine willkommene Erweiterung, die auch von den Kunden der Bibliotheken im Landkreis genutzt wird.

Fünf Kindergärten und neun Schulen sind Stammkunden des Biz. 112 Kindergarten- und Klassenführungen wurden realisiert, und neben vielen Lesungen und Kinderveranstaltungen waren 38 Events für Erwachsene im Angebot.

Die Bücherei erinnert an erfolgreiche Ausstellungen, die Poetry Slams oder die Lesungen mit Peter Wohlleben, Helmut Vorndran und Sophie von Bechtolsheim. Diese Veranstaltungen waren meist ausverkauft und wurden von mehr als 800 Interessierten besucht.

Kinder waren vom Sommerferien-Leseclub begeistert; alleine zur Abschlussparty kamen über 300 Besucher, die mit Stolz aus der Hand des Landrats Wilhelm Schneider eine Urkunde und einen Sachpreis erhielten. Innovativ will sich das Biz Haßfurt auch mit einem neuen Projekt präsentieren: Im Sommer werden nicht nur Bücher und andere Medien ausgeliehen, sondern auch Alltagsgegenstände, die man in Haushalt und Freizeit nur gelegentlich braucht. Geplant ist die Ausleihe von Backformen, aber auch Handwerkszeug wie eine Bohrmaschine oder ein Strommessgerät, auch Akkuschrauber für den Heimwerker. Die Handarbeitsfreunde können sich an einer Nähmaschine versuchen oder mit Stricknadelsets Neues ausprobieren. Im Vorfeld soll es eine Umfrage geben, was für die Party oder den Urlaub einmalig gebraucht werden kann. red