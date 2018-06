Das bietet die zwölfte Auflage des Festivals

Programm

3. - 5. August:

6. - 12. August:

3. - 12. August:

FT-Stammtische

Über 75 Live-Konzerte steigen beim Tucher Blues- und Jazzfestival.Los geht es mit neun Jazzkonzerten in der Gärtnerei Böhmerwiese/Heiliggrabstraße 57.In der Innenstadt werden auf den Bühnen am Maxplatz sowie am Gabelmann 37 Konzerte gespielt.In acht Landkreisgemeinden und Gaustadt wird es insgesamt 13 Konzerte geben.Im August und September wird es außerdem noch 16 Zusatzkonzerte geben. Weitere Infos unter blues-jazz-festival.mybamberg.de Der Fränkische Tag lädt auch in diesem Jahr wieder mehrere Leser zu ausgesuchten Konzerten ein und spendiert dazu Essen und Getränke. Weitere Informationen folgen noch, Anmeldungen sind in Kürze möglich auf