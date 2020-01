Das Bier und die Liebe

Im Land, wo Bier und Bratensoße fließen, hat so mancher Brauer das süße Leben nie kennenlernen können. Das Ensemble "Ernst von Leben" nimmt sich am morgigen Mittwoch in der Brauerei Keesmann wieder der einsamen Braumeister an und verhilft ihnen in dem komplett improvisierten Stück zum größten Glück: der Liebe!

In ihrem natürlichen Umfeld dürfen die Meister der Maische von Mädchen und Mieder träumen, ihren Gefühlen freien Lauf lassen und mit ungeschickten Annäherungsversuchen schön auf die Schnauze fallen. Das intime Privatleben hat noch nie so viel Spaß gemacht!

Ensemble 2015 gegründet

Das Ensemble "Ernst von Leben" spielt innovatives Improvisationstheater und wurde kurz nach seiner Gründung in Bamberg im Jahr 2015 zunächst mit dem improvisierten Krimi "Tarte d'ort" bekannt. Diesen spielt das inzwischen achtköpfige Ensemble in verschiedenen Städten. Extra für die Region Franken entsprang die Idee zu der TV-Schmonzetten-Persiflage "Brauer sucht Frau". Neben dem bereits erwähnten Krimi ist dies das erfolgreichste Improvisationstheater-Format des "Ernst von Leben".

Das Ensemble besteht aus den Musikern Jakob Fischer, Peter Florian Berndt und Dominik Tremel und den Schauspielern Olga Seehafer, Johanna Waldhoff, Felix Forsbach, Nicole Heinemann und Thomas Paulmann.

Karten fürs Stück

Gespielt wird "Brauer sucht Frau" am Mittwoch, 8. Januar, im Saal der Brauerei Keesmann. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr (es gibt die Möglichkeit, vor der Aufführung im Saal der Brauerei Keesmann zu essen). Kartenreservierungen unter Telefon: 0151/41234560 (AB) oder per E-Mail: karten@ernstvonleben.de. red