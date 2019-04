Das Bier-Genussfest steigt an der Stadthalle

Wegen der schlechten und kalten Wettervorhersage für den Samstag, 27. April, findet das Genussfestival rund ums heimische Bier nicht, wie ursprünglich vorgesehen, auf dem historischen Marktplatz in Königsberg, sondern in und vor der Stadthalle am Bleichdamm statt. Dort können Bierliebhaber von 14 bis 22 Uhr auf Entdeckungsreise durch die vielfältige Braukultur des Landkreises Haßberge gehen.

Die heimischen Brauereien (Raab Hofheim, Göller Zeil, Bayer Theinheim, Hartleb Maroldsweisach, Schlossbrauerei "Zeitlos" Oberschwappach) schenken frisch vom Fass ihre Bierspezialitäten aus. Mit von der Partie sind auch die Kommunenbrauer aus Unfinden und Dörflis. Passende Gerichte zum Bier servieren Jonathan Eller von "Auenland Beef" Hofheim und die Metzgerei Sauer aus Königsberg, wie das Landratsamt in Haßfurt weiter mitteilte. Für Kaffee und Kuchen sorgt das Café am Marktplatz und Silke Beck vom Café "ZwergRiese" bietet hausgemachten Käseplootz, Streuselkuchen und Knusperstangen an.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 14.30 Uhr durch den Landrat Wilhelm Schneider, den Bürgermeister Claus Bittenbrünn und Bierprinzessin Kerstin. Von 14 bis 18 Uhr zeigt der "Zeller Stammtischbräu", wie man mit einer mobilen Brauerei Bier braut. Außerdem gibt es jede Menge Informationen rund um Hopfen und Malz. Für musikalische Stimmung sorgen die "Albertos" aus Wohnau. red