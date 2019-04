Das Bier gehört zur Burg

Die Freunde der Plassenburg haben in ihren Reihen nicht nur Personen, sondern auch Institutionen und Firmen, die teils seit Jahrzehnten Mitglieder des Vereins sind und diesen unterstützen. Seit 40 Jahren gehört die Kulmbacher Brauerei dem größten Kulmbacher Kultur- und Geschichtsverein an. Vorsitzender Peter Weith übergab daher eine Ehrenurkunde an Vorstandssprecher Markus Stodden. 1979 war die damalige Reichelbräu den Freunden der Plassenburg beigetreten. "Wir sind seit Jahren dabei, das Wahrzeichen der Region zu unterstützen, und tragen es in alle Welt. Nicht umsonst ist die Plassenburg ja das Logo der Kulmbacher Brauerei", freute sich Stodden über die Ehrung. red