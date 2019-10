Das Bier an einem Tag

In der gläsernen Museumsbrauerei des Bayerischen Brauereimuseum werden im Herbst und Frühjahr wieder jeweils etwa siebenstündige Tagesbierseminare angeboten. Die Teilnehmer können das Maischen, Läutern oder Würzekochen miterleben. In der Schaubrauerei werden die wichtigsten Arbeitsschritte beobachtet, den Abschluss bildet ein "bieriges" Mittagessen. Termine sind am 26. Oktober, 9. November, 30. November, 1. Februar, 7. März und 21. März, jeweils um 9.30 Uhr, Dauer: circa 7 Stunden. Anmeldungen sind unter Telefon 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de möglich. Weitere Informationen unter www.kulmbacher-moenchshof.de. red