Das Bibliothekszentrum ermöglicht ein "Blind Date mit einem Buch"

Ein Rendezvous der besonderen Art bietet das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) Haßfurt in der Zweigstelle am Schulzentrum im Dürerweg allen Kindern und Jugendlichen ab der fünften Klasse aufwärts rund um den 14. Februar an, dem jährlichen Valentinstag: ein "Blind Date mit einem Buch".

Den Valentinstag nutzt die Bücherei in diesem Fall für die Liebe zum Buch, die Liebe zu Geschichten und zu der Lust am Lesen. 50 neutral verpackte Bücher, ausgesucht und empfohlen von den Mitarbeiterinnen der Bibliothek, warten in der Schulbibliothek auf die jungen Leser und fordern sie dazu auf, sich wie bei einem Blind Date auf Unbekanntes einzulassen und überrascht zu werden. Die Kinder und Jugendlichen entscheiden sich anhand weniger Stichworte oder markanter Aussagen auf der Verpackung und nicht anhand des Covers oder Klappentextes für ein Buch und wissen bis zur Ausleihe nicht, wofür sie sich entschieden haben. Erst beim Auspacken erfahren sie, ob es ein spannender Thriller, eine romantische Liebesgeschichte, ein Fantasy-Roman oder vielleicht ein gerade erschienener Bestseller geworden ist.

Wer so bewusst äußere Reize ausblendet, entdeckt vielleicht einen bis dahin unbekannten Schriftsteller oder einen kleinen "literarischen Schatz", den der Leser vielleicht nicht gefunden hätte, meint das Bibliothekszentrum. Das Blind Date und das Vertrauen in die Bücherei könnte sich also für den einen oder anderen Leser auszahlen und die Beziehung zum Buch und zum Lesen erweitern.

Die Aktion "Blind Date mit einem Buch" findet vom 3. bis 14. Februar im Biz am Dürerweg in Haßfurt statt. Das Bibliotheksteam in Haßfurt freut sich auf viele risikobereite Leser. red