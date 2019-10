Das Beste von Bob Dylan

Bob Dylan, der amerikanische Songpoet und Nobelpreisträger für Literatur, ist seit fast 60 Jahren erfolgreich auf allen Bühnen der Welt. Seine Lieder haben Generationen begleitet in Freud und Leid. Am Freitag, 25. Oktober, präsentiert der Lichtenfelser Bob-Dylan-Interpret Peter Lachner um 20 Uhr die besten Songs aus dem reichhaltigen Schaffen der musikalischen Legende. Dazu gibt's ab und zu eine kleine Einführung in die Songs - und die Antwort auf die Frage, warum Bob Dylan den Nobelpreis verdient hat. Einladung ergeht an alle Interessierte. Der Eintritt ist frei. red