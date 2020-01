Das Beste der Musicals

Nach der zehnten Tournee von "Musical Moments" überrascht das Ensemble von Espen Nowacki in diesem Jahr mit einer neuen und abwechslungsreichen Show in ausgewählten Hallen und Sälen: "Best of Musicals" präsentiert Espen Nowacki am Sonntag, 22. März, auch in Coburg. Die über dreistündige Show ist dann ab 19 Uhr im Kongresshaus Rosengarten zu erleben. Tickets sind ab sofort erhältlich in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3 A, online auf reservix.de oder www.eventim.de, oder telefonisch unter 01806/700733. Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischem Talent und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Team von "Best of Musicals" in die bunte Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte. Das Publikum erlebt einen Streifzug durch gefühlvolle Balladen bei "Evita" oder "Elisabeth", mitreißende Hits aus den Musicals "Grease" und "Mamma mia" sowie bei "We will rock you". Die Top-Solisten lassen keine Wünsche offen und vereinen auch moderne Stücke zu einer untrennbaren Einheit, heißt es weiter. Höhepunkte wie die unvergleichbaren Songs von "Tanz der Vampire" oder die Liebesgeschichte des "Phantom der Oper" lassen die Besucher träumen. Diese bewegenden und vielseitigen Szenen lassen die Zuschauer den Musicalzauber hautnah erleben und garantieren einen unvergesslichen Abend für Jung und Alt - einen Mix aus gefühlvollen Balladen und rockigen Hits in deutscher Sprache, eingebettet in ein grandioses Bühnenbild. red