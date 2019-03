Das Beste der Mallorca-Party-Musik

Die Ballermann-Radio-Party steigt am Samstag, 23. März, in der Rhönfesthalle Stangenroth. Die Ballermann-Radio-DJs, bekannt vom Megapark aus Mallorca, werden die Rhönfesthalle mit ihrem Musikmix zum Kochen bringen: das Beste von Malle, während auf der LED-Wand Projektionen laufen. An dem Abend soll sich die Rhönfesthalle in eine riesige Tanzfläche ganz im Mallorca-Style verwandeln. Einlass ist ab 21 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse. Foto: Christian Fritzenschaft