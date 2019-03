Das besondere Geschenk der Queen an ihren Mann

Auf den Spuren des englischen Fotografen Francis Bedford (1816 -1894) wiederholte der Coburger Fotograf Manfred Nehab in heutiger Perspektive Aufnahmen von Coburg, die 1857 im Auftrag von Queen Victoria entstanden waren. Am Dienstag, 19. März , wird um 18.30 Uhr die so entstandene Fotoausstellung in der Stadtbücherei Coburg eröffnet.

162 Jahre sind seit den historischen Aufnahmen vergangen, in der Welt hat sich viel geändert, auch in Coburg? Zu Beginn des Projektes stellten sich die Fragen, ob die genauen historischen Aufnahmestandorte noch auffindbar seien und ob von dort aus die Objekte eindeutig wieder erkennbar sein würden.

Die meisten Aufnahmen waren wiederholbar, denn Francis Bedford hatte sich bei seiner Auswahl auf die Abbildung herrschaftlicher Gebäude und auf solche mit Regierungsbezug konzentriert - was sicherlich auch Bestandteil seines Auftrages war. Queen Victoria wollte ihrem Mann Albert zu seinem 38. Geburtstag ein besonderes Geschenk machen, das an seine Heimat erinnern würde.

Die auffälligsten Veränderungen zeigen sich am Festungs- und am Bausenberg. Auf den historischen Aufnahmen waren diese fast baumfrei. Heute ist dort ein dichter Baumbestand. Bei der Ausstellungseröffnung werden auch Einzelheiten zu den verschiedenen Kameratechniken damals und heute vorgestellt. Die Ausstellung läuft bis zum 4. Mai. Der Eintritt ist frei. red