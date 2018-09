Das besondere Erlebnis: Speisen im Dunkeln

Nicht sehen, sondern nur schmecken, riechen und fühlen und damit auf ganz andere Art und Weise genießen: Es ist ein ganz besonderes Erlebnis für aufgeschlossene Gourmets. Sie können ihr Menü bei "Genießen im Dunkeln" verzehren. Die Veranstaltungsreihe, die die Volkshochschule gemeinsam mit dem Pörtnerhof in Seßlach anbietet, geht nun bereits in die neunte Runde. Ab Freitag, 26. Oktober, wird ab 18.45 Uhr wieder im Dunkeln geschlemmt. Termine sind: 27. Oktober, 2./3./9./10./16./17./23./24. November, 8./15. Dezember, 11./12./18./19./25./26. Januar 2019, 1./2./ 8./9./15./16. Februar. Anmeldungen nimmt die VHS-Außenstelle Seßlach, Sylke Hahn, unter Telefon 09569/1886886 entgegen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu dem Projekt, das auch einen Benefizcharakter hat. Ein Teil der Erlöse aus "Genießen im Dunkeln" fließt in Projekte der Blindeninstitutsstiftung. red