Das berühmte Glas zu viel

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters am Dienstagnachmittag im Gemeindebereich Weidhausen schlug den Polizeibeamten Alkoholgeruch vom Fahrer entgegen. Der Test bei dem 62-Jährigen ergab einen Wert über 0,5 Promille. Dieses Ergebnis bestätigte auch die Überprüfung mit dem gerichtsverwertbaren Alkoholmessgerät in der Dienststelle, was zur Folge hatte, dass der Mann nicht weiterfahren durfte. Weiterhin erwarten ihn eine Anzeige mit Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot. pol