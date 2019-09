Das Bedürfnis nach Information und Meinungsbildung

Zu einem gelungenen Auftakt entwickelte sich die "offene Diskussionsrunde" des CSU-Ortsverbandes Eggolsheim. Die Vorsitzende, Conny Eismann, zeigte sich erfreut, dass nicht nur Parteimitglieder anwesend waren. Im voll besetzten " Faulenzer" wurde die weitere Entwicklung der Marktge - meinde Eggolsheim und ihrer Ortsteile diskutiert.

Gemeinderat Peter Eismann zeigte auf, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Baugebiete ausgewiesen habe. Dies betreffe nicht nur den Wohnungsbau, sondern auch die Bereitstellung von Flächen für Handwerk und Gewerbe. Viele Anwesenden äußerten die Meinung, die Gemeinde solle in Zukunft zurückhaltender sein, der Flächenverbrauch sei beachtlich. Gemeinderat Hans Jürgen Dittmann plädierte für Ausgewogenheit zwischen Dienstleistungsfirmen und produzierendem Gewerbe. Die Vorsitzende der Frauenunion, Tanja Herbert-Nebe, regte an, mit einem geeigneten Baulandmodell vor allem die Nachfrage aus der Gemeinde zu berücksichtigen.

Sorge bereitet Heinz Marquart die Wasserversorgung im Zweckverband. Dieses Thema dürfe nicht aus den Augen verloren werden, es sollte vielmehr ausführlich diskutiert werden.

Walter Hofmann zeigte sich schockiert, dass es Überlegungen gebe, das Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege aus der Ortsmitte in den Fried hof zu verlegen. Das Ehrenmal sei ortsbildprägend und schützenswert. Es habe einen hohen denkmalpflegerischen Wert. Für den Fall, dass es dafür im Gemeinderat einen Mehrheitsbeschluss gäbe, müsse dies Gegenstand eines Bürgerentscheids auf Gemeindeebene werden.

Weitere Themen, die noch intensiver behandelt werden sollen, waren das neue Baugebiet am Friedhof Eggolsheim, die Entwicklung erneuerbarer Energien und das Ausweisen von Baugebieten in den einzelnen Ortsteilen. Dabei solle das Ergebnis der von der Gemeinde erhobenen Daten eine entscheidende Rolle spielen.

Tenor der Veranstaltung sei, so stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender Philip Weuffen, dass es weitere Veranstaltungen geben müsse. Bürgerversammlungen alleine reichen offenbar nicht aus. Walter Hofmann