"Das Baumann" bleibt geöffnet

Die Coronakrise beschäftigt natürlich auch Rüdiger Baumann. "Unser Theater ist nicht geschlossen. Wir denken aber gerne an jene, die Kontakt zu den kleinen Fieslingen meiden wollen und reduzieren um zehn Sitzplätze", hat er der BR gestern mitgeteilt. Der entstehende Abstand zwischen den Stühlen habe zwei Vorteile: "Wir erschweren den Körperkontakt, den Viren jeder Art so lieben und zweitens wird's noch bequemer im Theater ,Das Baumann'".

Zu sehen gibt es in Ziegelhütten noch vier Mal "Enigma", das Stück, das die Zuschauer ins Staunen versetzt. Sie zeigen sich in Gesprächen und Mails überrascht, begeistert, sprechen von einem unerwarteten Erlebnis. Markus Schmidt und Rüdiger Baumann nehmen das Publikum mit auf eine einsame Insel weit nördlich des Polarkreises. Dort lebt Abel Znorko, der Journalisten hasst und dennoch dem Redakteur eines Provinzblattes ein Interview gewährt.

Noch vier Aufführungen

Dieser Erik Larsen wird von dem Literatur-Nobelpreisträger mehrfach hinausgeekelt, aber dann doch wieder festgehalten. Was will Znorko von Larsen? Aufführungstermine sind heute und am 20. März um 20 Uhr sowie am 15. und 22. März um 17 Uhr.

Am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr kommt "Miller the Killer" (Piano) wieder einmal ins Theater "Das Baumann". Er bringt Fee Kuhn (Gesang) und Kola (Schlagzeug) mit und präsentiert "Grüne Fee & weißer Schnee", ein Musikprogramm aus einer Zeit, als ein Trip noch was völlig anderes war als eine Reise auf einem modernen Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer. Dieser war bunter, irrer und manchmal auch gefährlicher, denn untergehen konnte man. Einige prominente Opfer wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrisson werden in diesem Programm natürlich musikalisch zitiert - und an die eine oder andere bekannte Melodie von Musikern, die noch an Bord sind, wird erinnert.

Rüdiger Baumann wird sich dazu in Texten mit Rauscherfahrungen auseinandersetzen, von der Rauschunterdrückung bis hin zur Ekstase. red