Das Bamberger Schlusstrio dreht die spannende Partie in Pirmasens

Ein Spitzenspiel zwischen dem ES Pirmasens und dem SKC Victoria bekamen die Zuschauer in der Bundesliga der Keglerinnen geboten. Mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) und 3584:3530 Kegeln nahmen die Gäste zwei ganz wichtige Punkte mit nach Bamberg. Durch diesen Sieg bleibt die Victoria weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung auf Poing und Liedolsheim an der Tabellenspitze.

Im Spiel über sechs Bahnen schickte Pirmasens Scherer und die Geschwister Bimber auf die Bahnen. Bamberg stellte mit Beißer, Maricic und Dollheimer stark dagegen, um nicht von Beginn an unter Druck zu geraten. Alle drei Bambergerinnen kamen gut aus den Startlöchern und sicherten sich mit Ergebnissen von über 160 Kegeln jeweils den ersten Satzpunkt (SP). Doch die drei Pirmasenserinnen schlugen sofort zurück und glichen in allen Duellen zum 1:1 aus. Nach dem Bahnwechsel kam bei Dollheimer und Maricic ein Bruch ins Spiel. Beide Bambergerinnen gaben die nächsten beiden Sätze ab. Dollheimer unterlag Alena Bimber, und Maricic musste Alisa Bimber ebenfalls klein beigeben. Einzig Beißer war es zu verdanken, dass Bamberg nicht komplett unter die Räder kam. In Satz 3 siegte sie mit 161:136, und auch der letzte Satz ging mit 153:144 an Beißer. Dennoch führte Pirmasens zur Halbzeit mit 2:1 MP und einem Vorsprung von 63 Kegeln.

Diesen Rückstand sollten nun Antal, Kastner und Wlodarczyk gegen Neu, Wendel und Winicker egalisieren. Antal unterlag sofort mit 146:139, da im ersten Abräumen etwas die Präzision fehlte. Doch davon ließ sie sich Antal nicht beeindrucken und glich mit 138:107 zum 1:1 aus. In den anderen beiden Duellen starteten Kastner (145:139) und Wlodarczyk (164:146) optimal und knabberten schon ein paar Kegel vom Polster der Heimmannschaft ab. Winicker hielt anschließend ihr Duell gegen Wlodarczyk aber mit 163:152 offen. Kastner gelang parallel die 2:0-Führung, da sie Wendel mit 162:142 erneut schlug.

Nun schalteten alle drei Bambergerinnen in den Angriffsmodus und zeigten schon beim Spiel in die Vollen, dass sie gewillt waren, den Sieg für Bamberg einzufahren. Antal siegte mit 159:144, Kastner übertrumpfte Wendel mit 139:134, und auch Wlodarczyk setzte sich mit 157:141 durch. Somit lagen die Bambergerinnen erstmals in der Gesamtwertung vorne, und der MP von Kastner war beim Stand von 3:0 ebenfalls gesichert.

Nun musste der SKC im letzten Satz den Vorsprung verteidigen und mindestens noch ein Duell für sich entscheiden.Die Gäste verwandelten die Bahnen nun in einen Hexenkessel. Bereits nach den ersten zehn Würfen des letzten Satzes war klar, dass Bamberg gewinnen wird, da alle drei über 70 Kegel erzielten und die ESVlerinnen nicht mehr folgen konnten. Kastner unterlag zwar mit 141:146, was aber am 3:1-Sieg bei 587:561 Kegeln nichts mehr änderte. Auch Antal erspielte sich mit einem 150:138 im letzten Satz den MP mit 3:1 SP und 586:535 Kegeln. Im Duell der Routiniers siegte nochmals Wlodarczyk mit 155:136 gegen Winicker, womit sie sich den MP mit 3:1 SP und dem Bamberger Bestergebnis von 628:588 Kegeln sicherte. Durch den 6:2-Ssieg machte der SKC einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung. SKC ESV Pirmasens - SKC Victoria Bamberg 2:6

(10:14 Satzpunkte / 3530:3584 Kegel) Scherer - Beißer 1:3 (585:624) Alisa Bimber - Maricic 3:1 (636:588) Alena Bimber - Dollheimer 3:1 (625:571) Neu - Antal 1:3 (535:586) Wendel - Kastner 1:3 (561:587) Winicker - Wlodarczyk 1:3 (588:628)