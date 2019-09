Einblicke in das Leben an der unteren Aisch im Lauf der Jahrhunderte bietet der Verein Karpfenland Aischgrund am Samstag, 28. September, mit einem Spaziergang rund um Lauf und Weppersdorf. Treffpunkt für die 90-minütige Tour ist um 15 Uhr vor der Kirche St. Anna in Weppersdorf. Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben. red