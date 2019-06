Das Autoren-Paar war begeistert

Das Erfolgsautoren-Ehepaar Iny Klocke und Elmar Wohlrath (Pseudonym Iny Lorentz), das den Bestseller "Die Wanderhure" geschrieben hat, war bei der Premiere ihres Stücks auf der Naturbühne dabei. Als sie davon hörten, dass ihr Roman "Die Wanderhure" in Trebgast gespielt wird, war für die beiden klar: "Da wollen wir dabei sein." Gerade für Elmar Wohlrath war dieser Besuch mit einem besonderen Reiz verbunden, denn er wurde in Rugendorf geboren, allerdings bereits im Alter von einem halben Jahr von seinen Eltern nach Oberbayern "verschleppt", wie er betonte. Das Autoren-Paar hat bisher 55 Bücher veröffentlicht, drei bis vier Monate brauchen sie in der Regel für die schriftliche Arbeit. Der Vorlauf für die Recherche kann aber auch schon mal zwei Jahre dauern.

Die Idee zu der "Wanderhure" hatten sie, nachdem sie ein Sachbuch des Schriftstellers Joachim Fernau gelesen hatten, das unter anderem vom Konstanzer Konzil und einem Hurenaufstand handelte. "Die Geschichte interessierte uns, wir sind hingefahren, haben vor Ort recherchiert - den Aufstand gab es wirklich - , und 2003 kam das Buch heraus."

Nach der Uraufführung 2014 in Bad Hersfeld und einer Aufführung auf Schloss Runkelstein in Südtirol 2015, ist es in Trebgast nun das dritte Mal, dass der Erfolgsroman auf einer Freilichtbühne gespielt wird.

Zu der Trebgaster Inszenierung sagen sie: "Es war einfach großartig, wir sind emotional noch sehr berührt. Regisseurin Anja Dechant-Sundby hat aus der Bühne 110 Prozent herausgeholt und aus den Aktiven 200 Prozent. Wir hätten noch stundenlang zuschauen können."