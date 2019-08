Das Auto verbeult

Eine 35-Jährige stellte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ihren schwarzen VW Touran auf der Verbindungsstraße zwischen der Staatsstraße 2244 und Gunzendorf ab. Als sie am Mittwoch gegen 7 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass es im linken Heckbereich erheblich beschädigt ist. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 2000 Euro. Da sich der Unfallverursacher unerkannt aus dem Staub machte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, wird ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei der Spurensicherung während der Unfallaufnahme stießen die Ermittler am Touran auf blauen Fremdlack, der vom Verursacherfahrzeug stammen dürfte. pol