Das Ausnahme-Abi

Cindy dötschel Landkreis Lichtenfels — Anders als in den vergangen Jahren werden die schriftlichen Abiturprüfungen am Meranier-Gymnasium Lichtenfels in diesem Jahr nicht in der Turnhalle abgelegt. Wegen der Corona-Pandemie wurden die insgesamt 107 angehenden Abiturienten auf elf Prüfungsräume verteilt. "In der Turnhalle hätten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, wenn einer der Schüler beispielsweise durch die Reihen läuft, um einen neuen Papierbogen zu holen oder auf Toilette zu gehen", berichtet Schulleiter Stefan Völker.

Heute steht die letzte der insgesamt drei schriftlichen Prüfungen an. "Für die Schüler konnte alles ordnungsgemäß und turnusmäßig über die Bühne gehen", sagt Völker. Er und sein Kollegium standen jedoch vor einigen organisatorischen Herausforderungen. "In der Turnhalle beaufsichtigen fünf Kollegen das Abitur - in diesem Jahr waren 22 Kollegen dafür notwendig, pro Raum teilten sich zwei Kollegen die Aufsicht."

Bei den noch bevorstehenden Kolloquien, die Mitte Juni beginnen und knapp zwei Wochen dauern, wird es keine Probleme hinsichtlich der Abstandsregeln geben. "Die Termine für die Kolloquien sind für den Nachmittag angesetzt, Nachmittagsunterricht findet währenddessen nicht statt", berichtet Völker. Somit würden sich maximal acht Schüler gleichzeitig im Gebäude befinden. Jeder angehende Abiturient wird außerdem in einem separaten Raum geprüft. "Die Kolloquien sind auch in den letzten Jahren so abgelaufen."

Am Gymnasium Burgkunstadt konnten die schriftlichen Abiturprüfungen, wie in jedem Jahr, in der Turnhalle geschrieben werden. Trotz Corona. "Wir sind in diesem Schuljahr nur ein kleiner Abiturjahrgang mit insgesamt 25 Schülern - weil in der Turnhalle wieder normaler Unterricht stattfand, standen die Tische schon vor den Prüfungen in den vorgeschriebenen Abständen zueinander", sagt Schulleiterin Lydia Münch.

Dass der Jahrgang so klein ist, liegt daran, dass das Gymnasium am Projekt Mittelstufe plus teilnimmt. "Die 25 angehenden Abiturienten haben sich damals gegen das zusätzliche Jahr in der Mittelstufe entschieden", schildert die Schulleiterin, wie der kleine Abiturjahrgang zustande kam. Die Schüler, die mit den diesjährigen Abiturienten in der fünften Klasse waren, besuchten zusätzlich die Klassenstufe neun plus, dafür fiel der Nachmittagsunterricht weg.

Prüfungsaufgaben neu drucken

Weil die Abiturprüfungen an einem Bamberger Gymnasium entwendet wurden, musste Münch die Abituraufgaben am Vortag selbst ausdrucken. "Dazu muss man sich in ein Portal, das mit drei Schlüsseln gesichert ist, einloggen", beschreibt Münch das Vorgehen. Die gedruckten Aufgaben werden in einem Kuvert in den Tresor gelegt und am nächsten Tag wieder herausgeholt. "Der Aufwand hielt sich wegen des kleinen Jahrgangs noch in Grenzen."

Werbefilm für Gymnasium

Fast zeitgleich mit den schriftlichen Abiturprüfungen fand in der vergangenen Woche bayernweit die Anmeldung für die fünfte Klasse statt. Am Gymnasium Burgkunstadt wurden 85 Schüler von ihren Eltern angemeldet. Drei der Kinder haben in den letzten Tagen den Probeunterricht besucht. "Solche Zeiten sind auch für Kinder nicht leicht, aber wir haben unser Möglichstes getan, dass sie sich bei den Prüfungen wohlfühlen konnten", berichtet Münch, die seit dem vergangenen Jahr das Gymnasium leitet.

Für das kommende Schuljahr konnten sich die Fünftklässler für Forscherklassen anmelden. "62 der zukünftigen Schüler haben sich für das Angebot entschieden - sie werden nachmittags in Kleingruppen experimentieren", erzählt Münch. Das Profil der Schule liege auf den Naturwissenschaften, deswegen wurde mit dem besonderen Angebot geworben. Am Meranier-Gymnasium Lichtenfels mussten wegen der Corona-Pandemie der Tag der offenen Tür und auch die Schnuppertage ausfallen. "Normalerweise bekommen interessierte Schüler und deren Eltern die Möglichkeit, die Schule und alle Aktivitäten an einem Samstagvormittag kennenzulernen", schildert Völker das eigentliche Vorgehen. Darüber hinaus hätten angehende Fünftklässler die Möglichkeit, in Kleingruppen den Unterricht zu besuchen. Weil die junge Generation Völkers Erfahrung nach vor allem im digitalen Bereich angesiedelt ist, wurde kurzerhand ein knapp zehnminütiger Werbefilm mit der Unterstützung einer Firma in Lichtenfels erstellt. "Weil keine Schüler mehr im Schulhaus waren, gibt es nur wenige bewegte Bilder - der Film bildet also realistisch die momentane Situation ab", sagt Völker. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen. "Die Eltern waren sehr dankbar für den Einblick in unsere Schule."

Vier neue fünfte Klassen

Insgesamt haben sich 102 Fünftklässler angemeldet. "Wir hatten Angst, dass die Zahlen wegen Corona stark zurückgehen könnten, aber wie in jedem Jahr können wir vier fünfte Klassen bilden", resümiert Völker. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Neuanmeldungen bei 110.