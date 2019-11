Das Areal hat eine wechselvolle Geschichte

Der jetzige Besitz der Salem - International gemeinnützige GmbH an der Alten Pressecker Straße hat eine wechselvolle Geschichte. Die Deutsche Reichspost erwarb an der sogenannten Walleite an der Alten Pressecker Straße ein 5,9 Hektar großes Grundstück. 1938 wird mit den Bauarbeiten begonnen, ein Kindererholungsheim entsteht. 1944 wird infolge der Kriegswirren die bei dem Reichspostzentralamt in Berlin unterhaltene Forschungsanstalt (von Darmstadt) nach Stadtsteinach in die Kindererholungsstätte verlagert.

Die Postgebäude in der Alten Pressecker Straße werden am 13. April 1945 beim Einmarsch der amerikanischen Truppen zur Unterbringung der US-Soldaten genutzt. Das Gebäude I wird der ehemaligen Reichsforschungsanstalt belassen und diese selbst den amerikanischen Truppen unterstellt. Im Januar 1946 regelt die Oberpostdirektion Nürnberg die Klärung der Besitzverhältnisse des Kindererholungsheims (neuerdings "Postbauten"). Die Gebäude gehen wieder in die Verwaltung der Deutschen Post über. Die Hausverwaltung obliegt dem Postamt Stadtsteinach.

Im August 1946 wandelt man nach dem Abzug der amerikanischen Truppen einen Teil der "Postbauten" in ein Rehabilitationslager um, das nach viermonatiger Belegung wieder aufgelöst wird.

Ab 1947 dienen die Postbauten als Schulungsheim der Hauptverwaltung für Post- und Fernmeldewesen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes in Frankfurt/ Main. 1950 wird das Schulungsheim aufgelöst: Die Postbauten stehen leer. 1952 zieht der Bundesgrenzschutz ein, und die Postbauten werden wieder vom Postamt Stadtsteinach übernommen. Von 1962 bis 1966 nutzt die 16. Kompanie des Fernmelderegiments 32, eine Luftwaffeneinheit, die Räume in Stadtsteinach.

1969 wird das Areal an die damalige Bruderschaft Salem vermietet. Ein Jahr später erwirbt die Organisation dann die gesamte Immobilie. Parallel dazu werden Teile belegt von der damaligen Volksschule Stadtsteinach, die in der Zeit der geburtenstarken Jahrgänge dorthin Klassen auslagerte. Die Bruderschaft Salem eröffnete ein Kinderheim, das in den frühen 1980er Jahren allerdings wieder aufgelöst werden muss.

Am 30. Oktober 1972 öffnet das Restaurant Salem "Lindenhof", das seiner Zeit mit seinem vegetarischen und veganen Angebot voraus war. Der Saunabetrieb war sehr beliebt, ist aber mittlerweile zum Erliegen gekommen. Vor wenigen Jahren hat Salem International zwei der fünf Blöcke der Postbauten abreißen lassen.

Heute beherbergen die Postbauten neben Einrichtungen der Salem-Organisation die Druckerei Franken Grafik & Druck Walter Limmer. Zudem können Pferdebesitzer Stallungen und Koppeln nutzen. Vor wenigen Tagen hat außerdem die Kindertagesstätte "Wölkchengruppe" im südlichsten Block geöffnet. red/Siegfried Sesselmann