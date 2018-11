Das Anliegen der Kirchen

Der Buß- und Bettag ist zwar seit 1995 in Bayern kein gesetzlicher Feiertag mehr. In den Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf wird er aber trotzdem gefeiert.

So geschah es auch am Mittwoch, der mit einem Hauptgottesdienst und Abendmahl in der Dreieinigkeitskirche begann. Prädikant Gerhardt Schmidt leitete den gut besuchten Gottesdienst. Am Abend fand ein ökumenischer Gottesdienst statt. Er wurde von der örtlichen Kirchengemeinde und der Pfarreiengemeinschaft Sankt Christophorus Baunach gestaltet. Die Leitung hatten der Lektor Gerd Gröger und der Pastoralassistent Johannes Schulz.

Der gut besuchte Gottesdienst stand unter dem Motto "Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns". Die Predigt gestalteten in einem Zwiegespräch Johannes Schulz und Silke Bottler. Es kam das Anliegen beider großer Kirchen klar zum Ausdruck: "Wir wollen den Menschen mit Jesus bekannt machen." Voll in den Gottesdienst eingebunden waren bei der Lesung, der Schriftlesung und den Fürbitten Renate Becker, Karlheinz Rausch, Gunda Rausch, Gabi Hahn und Anni Dietz.

Mit modernen Liedern erfreute die GiF-Band (die Band des Gottesdienstes in freier Form) in der Besetzung mit Ute Leyh, Oliver Stark, Martin Wunner, Silke Werner, Helen Brinkmann und Rainer Berneth. Die Orgel spielte in bewährter Weise Walter Dold. sch