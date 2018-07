Das Anglerfest zog viele Besucher an

Das Wetter war ideal. So wurde das Anglerfest in Königsberg am alten Schwimmbad zu einem Anziehungspunkt. Der Andrang war groß und es bildete sich vor dem Verkaufsstand eine lange Schlange. Denn viele Besucher des Festes wollten vor allem die frisch gegrillten Makrelen genießen. Aber auch die geräucherten Forellen und weitere Spezialitäten mundeten. Die Besucher des Festes konnten im Schatten der großen Birken oder unter dem Dach einer Halle ein paar gemütliche Stunden in Königsberg verbringen. sn