Das Amtsgebäude quittiert den Dienst

Der Abzug des Postverteiler-Zentrums aus der Innenstadt ist übrigens nur eine weitere Station unter etlichen Post-Umzügen in der Stadt.

Erste Depeschen kamen dort bereits im 17. Jahrhundert an, als die Post noch per Thurn- und-Taxis-Kutsche verteilt wurde. Zu Zeiten des Dichters Friedrich Rückert verlief die Postroute durch den Itz- und nicht durch den Baunachgrund, weshalb der junge Dichter seine Briefe unter die Amtspost seines Vaters schob, der als Rentamtsmann in Ebern tätig war.

Ab 1854 hatte die Stadt dann endlich ihre eigene königlich bayerische Postexpedition in einem Gasthaus samt Poststall am Marktplatz. 1898 wurde daraus ein Postamt dritter Klasse. Damals wurden zwei Mal täglich Pakete innerhalb Eberns zugestellt, Briefe sogar dreimal!

1901 zog die Poststelle einige Häuser weiter nördlich den Marktplatz hinauf; 1907, als eine erste öffentliche Telefonstelle eingerichtet wurde, wurde ein Anwesen im Kreuzungsbereich von Kapellen- und Bahnhofstraße zur Eberner Post.

Repräsentatives Gebäude

1826 bis 1828 entstand - samt Nebengebäude für Dienstwohnungen der Mitarbeiter - das repräsentative Postamt in der Bahnhofstraße. Während des Zweiten Weltkriegs und dann endgültig ab 1957 war Ebern nur noch Dienststelle des Postamts Bamberg.

2003 schloss in der Stadt, wie in vielen anderen Orten, die amtliche Dienststelle. Das Gebäude wurde an die Flessabank verkauft. Übrig blieb die Mini-Filiale im Tegut-Markt, seit 2012 bei Mandrops. eki