Simone Bastian Er könnte sich zur Ruhe setzen. Aber: "Ich will noch mal", sagt Gerhard Amend. Seit 30 Jahren gehört er dem Stadtrat zu Coburg an, und in seiner politischen Vita spiegelt sich vieles, was Coburg in den vergangenen 30 Jahren bewegte.Gestartet ist er mit der CSU: Nach Stationen...