Das alte Schulhaus ging endgültig in den Besitz der Uetzinger Pfarrei über

In der Gastwirtschaft "Zum Kutscher" fand kürzlich die Pfarrversammlung der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Johannes der Täufer statt. Nach der Begrüßung durch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andrea Kerner ging Stadtpfarrer Georg Birkel auf den neuen "Seelsorgebereich Gottesgarten" ein. Dank sprach Birkel den Wortgottesdienstleiterinnen in Ausbildung sowie den ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Pfarrei aus.

Über die zahlreichen Aktivitäten der 14 Ministranten in der Pfarrkirche berichtete Oberministrant Jakob Weis. Zusammen mit den "Ufos" wurde im Rahmen der 72-Stunden-Aktion auf dem Grundstück oberhalb des Hauses Frankenthal in Vierzehnheiligen ein Labyrinth angelegt. Unter dem Motto "Mit Jesus auf bunten Wegen" fand im neuen Seelsorgebereich ein Ministrantentag satt. Von Bad Staffelstein aus machten sich verschiedene Gruppen auf den Weg nach Ebensfeld, dort fand zum Abschluss ein gemeinsamer Gottesdienst statt.

Candlelight Dinner

Roswitha Klemenz informierte über die Veranstaltungen im Rahmen der Erwachsenenbildung mit dem XXL Candlelight Dinner am Valentinstag als besonderem Höhepunkt. Gudrun Gehringer informierte die Versammlungsteilnehmer über den Planungsstand der Jubelkommunion, die am 17. Mai in Uetzing stattfindet soll, sofern es die Situation zulässt.

Von den zahlreichen geselligen Angeboten in der Seniorenarbeit berichtete Anita Wudy. Wallfahrtsführer Wolfgang Herold ging kurz auf die Gößweinsteiner Wallfahrt ein. Am viertägigen Gebetsgang nahmen 86 Pilger teil. Von der Wallfahrt zur Kirche Maria Geburt im September berichtete Roswitha Klemenz. Hierbei führte sie die immer höheren Verkehrsauflagen seitens der Behörden auf. Heuer findet die Marienweiher-Wallfahrt vom 12. bis 13. September statt. Weiterhin ging sie auf die Bittgänge nach Serkendorf und Frauendorf ein. Die alljährlichen Wallfahrten führten zum Staffelberg und nach Vierzehnheiligen.

Der Uetzinger Kirchenpfleger Josef Weis berichtete von den Kollekten der Pfarrei im zurückliegenden Jahr. Das alte Schulhaus ging endgültig in den Besitz der Pfarrei über, erklärte Kirchenrat Frank Kerner. Am Pfarrhaus entstand ein Toilette sowie wurde der Parkplatz am Friedhof angelegt.

Kombigruppe im September

Mit dem Anbau an das Kinderhaus Sankt Johannes des Täufers wurde begonnen. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kirchenstiftung Sankt Johannes der Täufer Uetzing und der Stadt Bad Staffelstein. Die Fertigstellung der Kombigruppe ist für September geplant. Aufgrund der Nachfrage soll eine Urnengrabanlage entstehen, erklärte Kerner zum Schluss.

Der Stublanger Kirchenpfleger Wolfgang Herold berichtete von den Filialkirchen Sankt Nikolaus und Sankt Gumbertus. Der Motorradgottesdienst auf dem Wanderparkplatz vor Stublang wurde wieder sehr gut angenommen. Die Marienkapelle unterhalb des Friedhofes wurde nach umfangreichen Renovierungsarbeiten von Pfarrer Birkel gesegnet. Kirchenpfleger Andreas Kerner aus Oberlangheim ging auf die neu entstandene Bildstockanlage zwischen Oberlangheim und Uetzing beim Wanderparkplatz ein, die im Juni durch Stadtpfarrer Birkel eingeweiht wurde. Die Elemente stellen die 14 Nothelfer und die Mutter Gottes dar. Zum Schluss wies Kerner auf die Renovierungsarbeiten im Oberlangheimer Schwesternhaus sowie auf die noch anstehenden Arbeiten im Untergeschoss des Pfarrhauses hin.

Von der Serkendorfer Marienkapelle berichtete Mesnerin Kerstin Weis. Sehr gut angenommen wurde der Schlemmerabend in Serkendorf. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andrea Kerner berichtete von der Verabschiedung der Gemeindereferentin Schwester Katharina, welche im Rahmen eines Gottesdienstes stattfand. Das Pfarr- und Erntedankfest fand erstmals auf dem Anwesen der Bäckerei Schauer statt. Im Advent wurde ein Bibelkreis als Einstimmung auf die Weihnachtszeit abgehalten. Der Bibelkreis findet in Nach-Corona-Zeiten jeden dritten Montag im Monat um 19 Uhr im Pfarrsaal statt. gkle