Das alte Schulhaus als Wahlkampf-Thema?

Zum Bericht "Bürger stellen Abriss in Frage" im FT vom 31. Juli ging folgender Leserbrief ein: Ich bin Vater einer Tochter, die den Kindergarten St. Theresia in Aisch besucht. Von den "Adelsdorfer Bürgern" habe ich in diesem Zusammenhang zum ersten Mal gelesen und mit Verwunderung ihre Forderung nach Erhalt der alten Schule in Aisch zur Kenntnis genommen.

Der Kindergarten braucht neue Räume, nach Jahren der Ungewissheit sind Eltern und Kinder froh, dass es bald losgeht. Eine kurze Internetrecherche hat mich auf die Facebook-Seite der Gruppe gebracht, dort machte mich dann ein Beitrag vom 19. September 2018 stutzig.

Dieser nahm Bezug auf einen FT-Artikel "Zentbechhofener Schule weicht für Kindergarten". Im Beitrag der "Adelsdorfer Bürger" heißt es wörtlich: "Höchstadt macht es vor und investiert € 2,8 Mio für 950 Quadratmeter Kindergarten nach Abriss des Zentbechhofener Schulhauses. [...] Einfach mal anschauen, und in Aisch, wie angekündigt beginnen oder eventuell vernünftige, bezahlbare Alternativen schaffen."

Nun soll dieser Forderung entsprochen werden, Neubau und Abriss sind in Aisch geplant. Damit verstehe ich die aktuelle Forderung nach Erhalt der alten Schule in Aisch noch viel weniger. Handelt es sich möglicherweise nur um ein Manöver, sich für den Wahlkampf kommendes Jahr in Stellung zu bringen? Andreas Rumpf

Adelsdorf