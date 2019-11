In der Stadtratssitzung wurde die Dacherneuerung am alten Schützenhaus in Großwenkheim in die Wege geleitet und der Auftrag in nichtöffentlicher Sitzung an die Firma Radina (Großwenkheim) vergeben. Die Erneuerung sei nötig, weil über das undichte Dacht in den vergangenen Jahren Wasser ins G...